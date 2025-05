Napoli, De Luca: "Scudetto? Non dico nulla solo per scaramanzia"

"Non dobbiamo dire nulla per quanto riguarda il Napoli per una questione di scaramanzia, ma ha una bella classifica". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento del venerdì' sui social. De Luca ha fatto i complimenti all'Avellino "che ritorna in serie B con pieno merito". Ha sentito il sindaco assicurando un sostegno economico per qualche intervento al Partenio. "Ottimo il campionato della Juve Stabia e per quanto riguarda la Salernitana ha imboccato la strada giusta dopofasi complicate", ha proseguito. Ha poi invitato a vivere lo sport "in termini positivi e senza cafoneria" ed ognuno fa il tifo per chi vuole "ci si deve sfottere anche un poco perché fa parte del gioco ma sempre nell'ambito del rispetto per le persone e per le storie". Complimenti ad Aurelio De Laurentiis "che è stato premiato come più importante manager sportivo d'Italia. Per i risultati conseguiti è un titolo meritato. Un saluto affettuoso ad Antonio Conte e un ringraziamento per quello che ha fatto".