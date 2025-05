Calcio donne: Serie A, Roma cerca punti Champions con Milan, ultima chiamata Samp

La 27/a giornata della Serie A femminile sarà animata dal duello a distanza tra Roma e Fiorentina per il terzo posto che vale l'accesso alla Champions League e dall'ultima chiamata salvezza per la Sampdoria nel match con il Como. La formazione viola, staccata di 3 punti dalle giallorosse, sabato deve fare punti in casa dell'Inter per continuare a sperare nella clamorosa rimonta, che verrebbe però vanificata 24 ore dopo in caso di successo delle capitoline con il Milan. Le blucerchiate, ultime a -4 dal Napoli, hanno invece un solo risultato a disposizione per avere la chance di giocarsi tutto nell'ultimo turno. Sabato alle 12.30 l'Inter disputerà l'ultimo match stagionale all'Arena Civica, dove finora non ha mai perso (è l'unica squadra imbattuta tra le mura amiche). Sarà una gara speciale per Lisa Alborghetti, pronta a dare l'addio al calcio dopo oltre 15 anni di carriera - di cui gli ultimi sei in nerazzurro - impreziositi dalle 12 presenze in Nazionale e dai successi ottenuti nella sua esperienza con la maglia del Brescia. Nel giorno delle celebrazioni per la loro capitana, le ragazze allenate da Gianpiero Piovani andranno a caccia della quarta vittoria di fila, ma dovranno fare i conti con la determinazione della Fiorentina, il cui obiettivo è quello di fare bottino pieno per mettere pressione alla Roma. Le capitoline sono attese domenica alle 12.30 dal confronto con la squadra rossonera: con i tre punti Giugliano e compagne conquisterebbero la qualificazione alla Champions, chiudendo il discorso prima dello scontro diretto con la Fiorentina che si disputerà nell'ultima giornata. Contro il Diavolo, che si è imposto negli ultimi due confronti, Camelia Ceasar festeggerà le 100 presenze in giallorosso. Riposerà invece la Juventus, già proiettata sulla festa Scudetto all'Allianz Stadium, che sabato 10 maggio alle 20.30 ospiterà la partita con l'Inter, e sulla finale della Coppa Italia Frecciarossa con la Roma in programma sabato 17 maggio alle 18 al 'Sinigaglia' di Como. Sabato alle 15 il calcio d'inizio di Lazio-Sassuolo, un match che promette spettacolo dato che le due formazioni stanno attraversando un grande momento di forma (le biancocelesti sono reduci da quattro vittorie di fila, le neroverdi da tre). Alle 18 i riflettori si sposteranno allo stadio 'La Sciorba' di Genova, dove la Sampdoria dovrà battere il Como - centrando la prima vittoria casalinga del suo campionato - per evitare la prima retrocessione in Serie B.