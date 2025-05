Lecce-Napoli, 701 biglietti annullati ai tifosi napoletani

La sfida tra Lecce e Napoli, in programma alle 18 allo Stadio di Via del Mare, ha scatenato un'autentica corsa al biglietto, con i tagliandi destinati al settore ospiti, oltre un migliaio, andati esauriti in appena mezz'ora. Ieri la questione che ha sollevato parecchie perplessità, con molti biglietti, in particolare nei settori di Tribuna Est e Curva sud, acquistati da tifosi napoletani residenti fuori regione forse attraverso dichiarazioni di residenza fasulle per aggirare le restrizioni. L'acquisto dei biglietti alla tifoseria ospite era, infatti, limitata ai soli possessori di tessera del tifoso residenti in Campania. Da qui una serie di controlli della Questura di Lecce che ha da subito attivato le procedure per l'annullamento di centinaia di tagliandi intestati a cittadini residenti in Campania, acquistati per settori dello stadio diversi da quello riservato agli ospiti.