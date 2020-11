Il medico di Maradona: "Diego in buone condizioni, dimissioni vicine"

Buone notizie dall'Argentina sulle condizioni di Diego Maradona, che presto potrebbe essere dimesso dalla Clinica Olivos dopo il delicato intervento per la rimozione di un coagulo nel cranio. "Diego Armando Maradona è in buone condizioni - ha spiegato Leopoldo Luque, il medico che lo scorso 3 novembre ha operato l'ex Pibe de Oro -. Intendiamo trasferirlo in un'abitazione con tutte le cautele necessarie per proseguire la convalescenza".

Getty Images