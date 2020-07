Haaland, vacanze movimentate: cacciato da un locale in Norvegia

Se hai 19 anni e vieni buttato fuori da un locale notturno, per qualsiasi motivo, al massimo ti fai due risate con gli amici. Anche se c'è un video che fa il giro dei social. Se però sei il giovane attaccante più ricercato dai migliori club europei, potrebbero nascere dei problemi. Soprattutto se le immagini fanno il giro del web. E' quello che è capitato a Erling Haaland in Norvegia, dove è tornato per le vacanze estive.