Haaland: "Balotelli è il migliore che abbia mai visto"

L'INTERVISTA

Curiosa intervista dell'attaccante del Manchester City: "Il rigore della mia vita lo affiderei a lui. E la pizza kebab..."

Una stagione pazzesca fino a questo momento rompendo un record dietro l'altro: Erling Haaland è l'uomo del momento in Premier League e, intervistato da Sky Sport UK, ha risposto ad alcune domande molto curiose da cui emerge in particolare la sua grande stima verso Mario Balotelli: "A chi affiderei il rigore della mia vita? A me stesso, perché mi fido molto delle mie capacità. Altrimenti scelgo Mario Balotelli, perché forse era il migliore che abbia mai visto. Era davvero un bravo ragazzo. Io o lui", ha dichiarato il centravanti del Manchester City.

Balotelli come tiratore dal dischetto, ma il giocatore a cui si è ispirato crescendo? "A parte mio padre, dico Zlatan Ibrahimovic".

E se dovesse scegliere qualcuno da portare su un'isola deserta? Anche in questo caso pochi dubbi per la macchina da gol norvegese: "De Bruyne: penso che mi farebbe dei begli assist anche lì. E poi i miei genitori, perché si prendano cura di me e mi cucinino del buon cibo norvegese".

A proposito di cibo, Haaland attribuisce i suoi gol alle lasagne della mamma e confessa anche che il suo piatto preferito è "assolutamente la pizza kebab, anche se non posso mangiarla mai".

Forse, come suggerisce un utente su Twitter, questa passione per la pizza kebab è la prova definitiva che l'attaccante del City non proviene da questo mondo...

