Haaland, la ‘clausola pro-Real Madrid’ esiste: 200 milioni solo per l’estero

MERCATO

Anche la stampa inglese conferma l’indiscrezione di Fernando Sanz, nessun club di Premier sarà in grado di attivare l’opzione per il norvegese

Il caso della ‘clausola pro-Real Madrid’ di Erling Haaland continua a tenere banco. Qualche giorno fa Fernando Sanz, ex difensore dei Blancos, aveva lanciato la bomba sul futuro dell'attaccante norvegese del Manchester City ("Haaland ha una clausola di uscita nel 2024 per andare al Real Madrid"), che poi Pep Guardiola aveva smentito in conferenza stampa (“Non è vero. È tutto ciò che posso dire”), ma ora la stampa britannica rilancia. Secondo The Athletic, la clausola, del valore di 200 milioni di euro, esisterebbe eccome ed entrerà in vigore a due anni dall’arrivo dell’attaccante a Manchester, nell’estate del 2024.

Una clausola non esattamente ‘pro-Real Madrid’, ma che sarebbe valida soltanto per l’estero e dunque impedirebbe ai club rivali di Premier League di utilizzarla durante la permanenza di Haaland al City.

Tolte le ricchissime squadre inglesi, non sono però molte le squadre al mondo che possono permettersi il norvegese e quindi sembra sensato indicare il club di Florentino Perez, ancora scottato dal mancato acquisto di Mbappé, come il più probabile acquirente per l’uomo da 20 gol in 13 partite in questa stagione (anche se il Psg nel 2024 si troverà probabilmente ad affrontare l’addio di Messi e Neymar).

Haaland sta battendo ogni record sul terreno di gioco (ha segnato tre triplette in 8 partite in Premier ed è diventato il più giovane a raggiungere quota 25 reti in Champions League), ma in caso di addio al City si prepara a battere anche ogni record sul mercato: per strapparlo ai Citizens serviranno infatti i 200 milioni per la clausola e poi ulteriori bonus e commissioni per gli agenti simili, e probabilmente superiori, a quelli che il City ha dovuto sostenere quest’estate (circa 40 milioni). Oltre ovviamente allo stipendio di Haaland, che probabilmente sarà anche superiore alle oltre 375mila sterline a settimana che percepisce adesso in Inghilterra... Insomma, un investimento davvero per pochi.

Vedi anche Calcio Forbes 2022, Mbappé scalza Messi e Ronaldo: è il nuovo Paperone del calcio