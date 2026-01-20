Logo SportMediaset

LA ROTTURA

Guerra aperta in casa Beckham, il figlio Brooklyn contro Victoria e David: "Sabotano il mio matrimonio"

Lungo messaggio sui social: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia"

20 Gen 2026 - 13:11
© Getty Images

© Getty Images

È guerra aperta nella famiglia Beckham: da una parte Victoria e David e dall'altra il figlio Brooklyn. Brooklyn Peltz Beckham - come ormai si fa chiamare, dopo aver affiancato il nome di sua moglie al proprio - ha pubblicato un lungo messaggio sui social, dove è seguito da 16 milioni di persone, in cui accusa mamma e papà - stilista ed ex popstar delle Spice Girls la prima, leggenda del calcio inglese il secondo - di voler "rovinare" il suo matrimonio con la moglie Nicola, attrice americana sposata nel 2022, figlia del miliardario Nelson Peltz e dell'ex modella Claudia Heffner. "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia", le parole lapidarie. Brooklyn, 26 anni, rinfaccia poi ai genitori, in particolare a Victoria, di aver sempre snobbato il padre e la madre di Nicola e maltrattato lei stessa con atteggiamenti "meschini": incluso cancellando "all'ultimo minuto" il confezionamento di abiti per la nuora, dopo che questa si era mostrata "entusiasta" di poterli sfoggiare. O ancora mancando platealmente d'invitarla alla festa per il 50esimo compleanno di David. "Io non intendo lasciarmi controllare, mi difendo per la prima volta in vita mia", fa infine sapere Brooklyn. Silenzio, per ora, da parte dei coniugi Beckham, che negli ultimi tempi avevano fatto già trapelare la loro amarezza.

