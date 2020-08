Groningen, Robben torna in campo: mezzora in amichevole

Arjen Robben è tornato in campo. Dopo l'addio al calcio annunciato l'estate scorsa, il fuoriclasse olandese si è rimesso gli scarpini ai piedi e ha giocato mezzora nell'amichevole del Groningen contro l'Almere City. L'ex Bayern Monaco ha iniziato nel tridente insieme a Gudmundsson e El Hankouri, poi al 31' ha lasciato il campo a Lundqvist. Robben non giocava una partita dal 25 maggio 2019, quando con il Bayern vinse la Coppa di Germania in finale con il Lipsia. "Sono contento di poter uscire di nuovo nel prato" aveva dichiarato prima del fischio d'inizio