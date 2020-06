Clamoroso dall'Olanda: Robben torna a giocare, di nuovo in campo col Groningen

LA SORPESA

Arjen Robben ci ripensa e torna a giocare a calcio. La clamorosa notizia arriva dall'Olanda, dove il Groningen, il club con il quale è cresciuto, ha annunciato che l'ex Bayern si riallaccerà gli scarpini a 36 anni dopo aver detto addio al calcio al termine della scorsa stagione: "Arjen Robben vuole tornare sul campo di calcio. Il giocatore di 36 anni si è allenato per settimane per far parte della prima selezione dell’FC Groningen all’inizio della stagione 2020/2021. Il Groningen è lieto e contento che Robben voglia provare ancora una volta a tornare nel calcio professionistico 'per amore del club'", si legge nel comunicato sul sito ufficiale del club.

"Il club può utilizzare qualsiasi aiuto durante questo periodo per superare la crisi Covid - ha spiegato Robben in un video sui canali social del club - Anch'io ho partecipato a varie azioni e ho anche pensato a cos'altro avrei potuto fare per la nostra sqadra. Nelle ultime settimane ho avuto molte consultazioni con persone all'interno del club e forse ho ascoltato l'invocazione dei tifosi: 'Arjen, segui il tuo cuore!' ... Un ritorno come giocatore del Groningen ora è la mia missione. Sto lavorando a un ritorno come calciatore al Groningen. Non so ancora se funzionerà. Quello che so è che non mancheranno il mio impegno e la mia motivazione". Nella giornata di domenica è prevista una conferenza stampa per spiegare tutti i dettagli dell'operazione.