Gioia Dortmund, si rivede Haller: "Sono finalmente tornato"

"Ciao a tutti, sono finalmente tornato. Non è stato semplice, ma con il vostro supporto è stato più facile. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio per delle vittorie". Il 2023 si apre con una notizia bellissima in casa Borussia Dortmund, che riaccoglie finalmente Sébastien Haller, a cui in estate è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. L'attaccante pagato 35 milioni all'Ajax dai gialloneri nell'ultimo mercato ha fatto un primo passo verso il suo ritorno lavorando in palestra e, come riferisce il BVB sui propri canali social, sarà aggregato gradualmente e con attenzione alla squadra nelle prossime settimane.