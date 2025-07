L'ultima follia di Neymar: compra una Batmobile da 1,3 milioni ma non può guidarla

La passione di Neymar per il fumetto 'Batman' era cosa nota, ma una settimana fa il brasiliano ha stupito tutti, regalandosi una Batmobile, una replica fedele del celebre modello utilizzato da Batman, nei film (Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, tutti con protagonista Christian Bale) e nei fumetti, lungo le strade di Gotham City. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, l'ex stella di Barcellona e Psg avrebbe speso 1,3 milioni di euro per portarsi a casa una vettura realizzata dal designer automobilistico Adhemar Cabral e per la quale ci sono voluti tre anni di lavoro.