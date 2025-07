Dramma Julio Sergio, annuncia sui social la morte del figlio 15enne

Julio Sergio in questi mesi ha sempre mostrato il duro cammino che suo figlio e la sua famiglia hanno affrontato dal momento in cui era stato diagnosticato il tumore, operato con successo nel 2022. In questi anni Enzo, che ha ricevuto li sostegno di molti ex colleghi del padre come De Rossi, Neymar, Totti, Buffon e Cristiano Ronaldo, è diventato testimonial in Brasile contro i tumori e solo pochi giorni fa era diventato virale un video in cui l'ex portiere si tagliava i capelli a zero insieme al figlio che doveva affrontare l'ennesimo ciclo di chemioterapia.