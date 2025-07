Furia Messi: super-assist ed esultanza in faccia all'avversario. Poi gli regala la maglia

Lionel Messi è stato l'assoluto protagonista nel finale di Inter Miami-Atlas, match valevole per la prima giornata della Leagues Cup e vinto 2-1 dagli americani. Autore due assist, l'ultimo, di pregevole fattura, per il gol che al 97' ha regalato il successo al club di Beckham, la Pulce ha esultato in faccia a Matías Cóccaro, calciatore avversario. Una esultanza provocatoria in risposta a quanto fatto dall'attaccante dei messicani, anche lui protagonista di festeggiamenti poco 'consoni' in occasione della rete siglata pochi minuti prima. Al termine della sfida lo stesso Lionel Messi si è scusato con Cóccaro al quale ha regalato la sua maglietta.