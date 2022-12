Haller, buone notizie: "Presto potrebbe tornare ad allenarsi"

DOPO IL TUMORE

Dopo il tumore e le operazioni, l'attaccante del Borusia Dortmund a gennaio potrebbe tornare in campo

© Getty Images Sebastien Haller intravede la luce in fondo al tunnel. Dopo essersi sottoposto alla seconda operazione per il tumore ai testicoli, l'attaccante del Borussia Dortmund a gennaio potrebbe tornare ad allenarsi. Senza pressione e con calma, il centravanti dovrebbe riuscire a riassaggiare finalmente il campo in maniera graduale. Secondo quanto riporta la Bild, il 28enne si starebbe reagendo bene alle cure e a breve dovrebbe tornare a indossare nuovamente gli scarpini e a calciare. Una grande notizia per il giocatore e per il Borussia Dortmund, che da quando ha acquistato il centravanti non ha ancora potuto schierarlo a causa della malattia.

Al momento non sono state fissate ancora date o tempi di recupero precisi, ma i segnali che arrivano dall'entourage del giocatore sembrano incoraggianti e l'impressione è che già nelle prossime settimane Haller potrebbe riprendere lentamente l'attività agonistica prima in palestra e poi in campo. Da parte sua il club non ha alcuna intenzione di mettere pressione, né di accelerare o forzare il percorso riabilitativo. Tutto resterà nelle mani dei medici che stanno seguendo il calciatore e che detteranno la tabella di marcia per un reintegro graduale in rosa. Haller vede la luce in fondo al tunnel e prepara il rientro.