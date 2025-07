Guardiola: "Dopo il City mi fermo, devo concentrarmi su me stesso e sul mio corpo"

Pep Gaurdiola detta i tempi del suo futuro in panchina e anticipa un periodo di pausa dopo il 30 giugno 2027. "So che dopo questa fase con il City mi fermerò, questo è certo, è deciso, più che deciso - ha spiegato il tecnico in un'intervista a GQ Hype -. Non so per quanto tempo. Un anno, due, cinque, dieci o quindici; ma ho bisogno di concentrarmi su me stesso, sul mio corpo...". "Quando vinci sei Premier League, arriva un momento in cui crolli - ha aggiunto ripercorrendo poi i risultati dell'ultima stagione dei Citizens -. È umano. Alla fine siamo arrivati in finale di FA Cup e siamo arrivati terzi, non dodicesimi come sarebbe successo se ci fossimo arresi: non è andata così male, già in prospettiva capiamo che non è stato tutto un disastro". "Però ci sono stati mesi in cui non abbiamo vinto. E penso che sia salutare quello che ci è successo, tutti gli infortuni che abbiamo avuto ci hanno fatto capire cosa non ha funzionato - ha continuato -. Penso che sarà positivo per i prossimi anni".