Francia, Guingamp in lutto: morto a 23 anni Nathael Julan

Un grave lutto sconvolge il calcio francese: Nathael Julan, attaccante 23enne del Guingamp, ha perso la vita nel pomeriggio a causa di un incidente stradale. Da quanto riporta France Blue, il giocatore francese si trovava nei pressi di Pordic, una città nelle vicinanze di Saint-Brieuc, e avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, di cui era alla guida, di ritorno dall'allenamento. L'auto è finita fuori strada per cause ancora sconosciute e ha finito la propria corsa contro un albero. A nulla sono valsi il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei medici e il trasporto in ospedale. Nato a Montivilliers il 19 luglio 1996 e cresciuto nelle giovanili del Le Havre, Julan era arrivato al Guingamp 2 nel gennaio 2018 e da allora aveva disputato 13 partite.