Fenerbahçe, appello ai tifosi per pagare lo stipendio di Ozil

L'INIZIATIVA

Per trasferirsi al Fenerbahçe, Mesut Ozil si è ridotto lo stipendio dell'80%. Un sacrificio necessario, ma evidentemente non sufficiente per le deficitarie casse del club turco. Prima di completare l'operazione di mercato, il patron del Fener si è infatti rivolto ai tifosi chiedendo loro di inviare un milione di Sms per aiutare la società a pagare lo stipendio dell'ex Arsenal da circa 4 milioni di euro a stagione. Getty Images

"Abbiamo una richiesta per i nostri tifosi – ha detto il presidente Ali Koc al Daily Mail qualche giorno prima della firma con Ozil – . Per favore continuate ad appoggiarci, dipendiamo anche dal vostro sostegno finanziario". "Quando firmerà, vi chiederò di battere un record di sms, inviandone 300.000 o 500.000 o forse anche un milione - ha aggiunto lanciando la 'colletta' -. Questo vostro supporto ci servirà moltissimo".

Nel dettaglio, aderendo alla “campagna Mesutol”, con l'invio di un Sms i tifosi potranno donare circa due euro al Fenerbahçe, le cui finanze versano già in grande difficoltà con debiti per quasi 520 milioni di euro e le cui speranze di risollevare la situazione ora sono strettamente proprio al marketing che si svilupperà attorno al fenomeno Ozil e al suo contributo in campo.