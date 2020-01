Fabregas: "Conte l'allenatore più duro, Sarri muore con le sue tattiche"

Cesc Fabregas al Chelsea è stato allenato sia da Antonio Conte che da Maurizio Sarri (anche se solo per pochi mesi): rispondendo alle domande dei tifosi su Twitter il centrocampista spagnolo ha cercato di delineare le caratteristiche dei due tecnici in vetta alla Serie A. "Conte è l'allenatore più duro con cui abbia mai lavorato e fargli cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che ho fatto in carriera, Sarri invece ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile ma è un brav'uomo con un buon cuore".