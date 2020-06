FA Cup: lo United passa ai supplementari 2-1 a Norwich e vola in semifinale

INGHILTERRA

A Carrow Road il Manchester United supera il Norwich 2-1 e approda così alle semifinali di FA Cup. Al 51’ Ighalo porta in vantaggio i Red Devils colpendo al volo un assist involontario di Mata; il Norwich reagisce e pareggia i conti al 75’ con un gran destro di Cantwell dalla distanza ma, a 2’ dalla fine dei supplementari, lo United trova il gol vittoria grazie alla zampata vincente di Maguire. Domenica gli altri tre quarti di finale.

Il primo tempo di Carrow Road non è propriamente tra i più entusiasmanti. All’8’ Maguire prova a concretizzare un cross morbido con un colpo di testa indirizzato al centro della porta, ma Krul è bravo con i riflessi a respingere il pallone. Allo scoccare della mezz’ora McLean prova la conclusione da lontano con il collo esterno, che però termina altissima; sul fronte opposto un tiro di McTominay dal limite viene respinto dalla difesa padrone di casa. L’inizio di ripresa vede uno United decisamente più convinto e al 51’ gli uomini di Solskjaer passano in vantaggio: cross dalla sinistra da parte di Shaw, Mata prova la girata diretta in rete col mancino ma il suo tentativo si trasforma, di fatto, in un assist per Ighalo che insacca con un esterno destro al volo da posizione ravvicinata.

I Red Devils, però, gestiscono con superficialità il vantaggio. Godfrey spreca una clamorosa occasione sulla linea di porta, ma il pareggio meritato per la formazione di Farke arriva al 75’: Cantwell ha tanto spazio davanti a sé e lascia partire un destro potente dalla distanza che s’infila proprio nell’angolino basso alla sinistra di Romero. Un bel sinistro a giro di Greenwood si spegne a lato di pochissimo; dall’altra parte il diagonale di Buendia non inquadra lo specchio della porta di un soffio. A un minuto dalla fine dei tempi regolamentari, Klose si aggrappa su Ighalo dal limite dell’area e per l’arbitro è fallo da chiara occasione da gol: il difensore viene espulso. In pieno recupero Krul (eroe contro il Tottenham) nega il 2-1 prima su Pogba e poi su Greenwood. In avvio dei tempi supplementari lo stesso Krul sventa un’altra minaccia, questa volta su Rashford; in ogni caso la superiorità numerica non consente allo United di chiudere subito la pratica, anche perché Martial cicca completamente il pallone da ottima posizione, mentre Krul è ancora superlativo su un colpo di testa di Maguire e poi si ripete su un destro di Bruno Fernandes.

Quando però i tiri di rigore sembrano ormai inevitabili, ecco il gol vittoria per lo United: una palla di Martial, che sembrava persa, arriva sul sinistro di Maguire che, in scivolata, firma la vittoria. Il Manchester United è quindi la prima semifinalista della FA Cup e si giocherà l’accesso nella finale di Wembley tra il 18 e il 19 luglio prossimi.

RISULTATI E TABELLONE