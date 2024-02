Fa Cup: Liverpool ai quarti, Chelsea e United avanti nel finale

FA CUP

I Reds battono 3-0 il Southampton, Chelsea e Manchester United ok con Leeds e Nottingham. Saluta il Brighton di De Zerbi

© Getty Images Non sbagliano le big di Premier impegnate in FA Cup: Liverpool, Chelsea e Manchester United volano ai quarti. I Reds battono 3-0 il Southampton ad Anfield, mentre i Blues e i Red Devils hanno bisogno di due gol nel finale di Gallagher (90') e Casemiro (89') per eliminare Leeds (3-2) e Nottingham (1-0). Saluta, invece, il Brighton di De Zerbi, che sfiderà la Roma negli ottavi di Europa League: il Wolverhampton si impone 1-0.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 3-0

Dopo la Carabao Cup, il Liverpool prosegue la striscia vincente battendo 3-0 il Southampton e volando ai quarti di finale di FA Cup. Klopp imbottisce la squadra di giovani ma la sostanza non cambia: i Reds giocano e segnano. Per il primo acuto ad Anfield bisogna attendere il 44' ma è un gol decisamente particolare: il classe 2005 Louie Koumas, dalla sinistra, si accentra e con un destro all'angolino lento ma preciso segna all'esordio con la squadra del Merseyside. Si va a riposo sull'1-0, ma nella ripresa la chiude il 2006 Jayden Danns, già capace di scendere in campo nella finale di Wembley col Chelsea. Al 73', Elliott serve il 18enne che con un tocco sotto insacca per il raddoppio. All'88', infine, la doppietta: Bradley conclude in area con l'esterno, Lumley smanaccia ma si fionda ancora Dunns, che fa 3-0 segnando la sua seconda rete sotto la Kop. E i Reds sorridono, restando in corsa per un altro trofeo.

CHELSEA-LEEDS 3-2

Deve invece soffrire e non poco il Chelsea per passare il turno: 3-2 al 90' per battere il Leeds e raggiungere i quarti. A Stamford Bridge, i londinesi passano anche in svantaggio, perché all'8' Joseph porta in vantaggio gli ospiti premiando il pressing alto, ma al 15' è già 1-1 grazie a Nicolas Jackson che scambia benissimo con Madueke e insacca. Prima dell'intervallo, Mudryk firma il sorpasso per la formazione di Pochettino, ma è ancora Joseph, al 59', ad impattare con la sua personale doppietta. Proprio allo scadere, il Chelsea passa: Enzo Fernandez serve in verticale Gallagher che conclude di potenza al centro della porta, segnando il 3-2. Inutile il forcing finale del Leeds, che a metà ripresa fa anche entrare Gnonto, poco incisivo.

NOTTINGHAM-MANCHESTER UNITED 0-1

Ten Hag deve invece ringraziare Casemiro, che all'89' regala l'1-0 allo United sul campo del Nottingham. I Red Devils soffrono per tutta la partita, ma quando sembra inevitabile il pareggio ecco la giocata che decide il quinto turno: punizione di Bruno Fernandez e spizzata di testa dell'ex Real Madrid, che segna e, dopo un lungo check al Var, può esultare per un gol fondamentale per la stagione dello United, che resta in corsa per l'unico trofeo rimasto da poter vincere.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 1-0

L'ex Juventus Mario Lemina condanna De Zerbi: il Wolverhampton batte 1-0 il Brighton, prossimo avversario della Roma negli ottavi di Europa League, e fa il colpaccio. I Seagulls ci provano nella ripresa inserendo Welbeck, ma non riescono a riprendere il match. A De Zerbi restano la qualificazione a una competizione internazionale e l'Europa League, ma dovrà vedersela con i giallorossi.