FA Cup: il baby Liverpool fatica, Shrewsbury Town battuto grazie a un autogol

INGHILTERRA

Il Liverpool si guadagna gli ottavi di finale di FA Cup (dove affronterà il Chelsea) battendo con il minimo sforzo e tanta fortuna il volenteroso Shrewsbury Town, squadra della terza serie inglese, nel replay della partita finita 2-2. E anche ad Anfield i Reds scendono in campo con i ragazzi dell'Under 23, che riescono a vincere 1-0 solo grazie a un autogol di Williams al 75'. Al 59' annullata a Whalley la rete del vantaggio ospite per fuorigioco.

Già dover giocare il replay di una partita del genere non rappresentava certo un grande onore per il Liverpool che sta dominando a suon di record la Premier League e che nella competizione più antica del calcio mondiale, la FA Cup, manda in campo i ragazzi dell'Under 23. Succede poi che, dopo il 2-2 del New Meadow, anche a Anfield la partita contro lo Shrewsbury Town si riveli più complessa del previsto. E per poco la squadra iscritta alla Football League One (la terza serie inglese, equivalente alla nostra serie C) non sgambetta nel proprio stadio la stessa squadra non lontana dal titolo di campione d'Inghilterra.

Che la serata sia diversa da tutte le altre lo si capisce sin da subito, con la partita che inizia con un ritardo di 15 minuti a causa di incidente stradale avvenuto non distante da Anfield, con conseguente chiusura al traffico delle strade che conducono allo stadio. Poi il match inizia, e ovviamente non è il solito Liverpool: Harvey Elliott (16 anni), Curtis Jones (19) e Neco Williams (18) provano a costruire qualche azione per i giovanissimi Reds, ma lo Shrewsbury Town capisce di essere di fronte a un'occasione forse irripetibile: quella di fare la storia a Anfield. I gialloblù resistono nel primo tempo, quindi nel secondo trovano coraggio e vanno a cercarsi il gol dell'impresa. E al 59' sembrano farcela, quando Shaun Whalley (32enne che mai in carriera ha giocato più in alto della C inglese) buca il portiere del Liverpool Kelleher. Il fischio dell'arbitro e la decisione del Var stronca ogni sogno: fuorigioco. E al 75' arriva la grande beffa: Neco Williams lancia dalla destra un pallone quasi innocuo, il centrale avversario suo omonimo Ro-Shaun Williams anticipa di testa il portiere e trova uno sfortunatissimo e per certi versi spietato autogol. Gli Shrews non ci stanno, Laurent, Walker e Love tentano di trovare un pareggio che non arriverà più. E il Liverpool passa il turno: al prossimo ci sarà il Chelsea. Con certamente una squadra ben diversa in campo.