FA Cup: Chelsea in finale, City piegato 1-0

INGHILTERRA

La prima semifinale della Coppa d’Inghilterra viene decisa a inizio ripresa da Ziyech: Guardiola è ko. Domani toccherà a Leicester-Southampton

Il Chelsea ottiene la sua finale di FA Cup numero 15 al termine dell’1-0 di Wembley contro il Manchester City. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i Blues passano meritatamente in vantaggio al 55’, con Ziyech che insacca in rete il suggerimento di Werner. Poco dopo lo stesso centrocampista marocchino spreca l’occasione del raddoppio, ma il risultato non cambierà più. Ora gli uomini di Tuchel attendono la vincente tra Leicester e Southampton.

Nella splendida cornice di Wembley il Manchester City vede spegnersi il sogno di conquistare il ‘Grande Slam’ (o ‘quadruple’ che dir si voglia), che equivale al trionfo in Premier, Champions League, Coppa di Lega e (per l’appunto) FA Cup. Il suo percorso in Coppa d’Inghilterra si ferma a un passo dalla finalissima: merito di un ottimo Chelsea, che vince l’ottava delle ultime nove semifinali disputate in questa competizione. Blues inizialmente manovrieri, ma il City colpisce in contropiede: combinazione tra Gabriel Jesus e De Bruyne, che apparecchia per il brasiliano, il cui piattone destro a giro diventa facile preda di Kepa. La prima grande occasione da gol, comunque, è per gli uomini di Tuchel, al 19’: traversone di James dalla destra sul secondo palo per Chilwell, il quale colpisce al volo con il sinistro ma spedisce a lato. I Citizens fanno fatica a innescare Sterling e Gabriel Jesus; gli avversari, che sembrano decisamente più reattivi e intraprendenti, non corrono praticamente rischi.

Anzi. Un destro di alleggerimento di James per poco non frutta 1-0 al Chelsea: il pallone sibila il legno alla destra di Steffen e finisce sul fondo. Prima dell’intervallo Fernandinho gira abbondantemente a lato di testa in torsione. Brutte notizie per Guardiola nei primi minuti della ripresa. De Bruyne lamenta un dolore alla caviglia destra dopo un contrasto con Kanté e si accascia a terra; non ce la fa e al suo posto entra Foden. Poi, al 55’, il Chelsea la sblocca: Werner mette il turbo sull’imbucata di Mount e appoggia al centro per Ziyech, che deposita a porta vuota il più agevole dei tap-in con il piattone sinistro. Lo stesso marcatore dei Blues si divora subito il 2-0 tutto solo davanti a Steffen, che gli chiude lo specchio della porta e riesce miracolosamente a respingere. Al 70’, su corner di Foden, la sponda aerea di Rodri trova Dias che gira di testa ma non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. Rodri e Sterling sbagliano una buona occasione ciascuno nel finale. Minuti di recupero nervosi, ma il Chelsea si assicura la 15esima finale di FA Cup della sua storia. Il prossimo 15 maggio affronterà una tra Leicester e Southampton, che si sfideranno domani sera.