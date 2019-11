Europa League, Roma e Lazio si qualificano se...

SI QUALIFICANO SE...

La tre giorni europea si chiude in modo trionfale per le squadre italiane, che grazie ai successi di Roma e Lazio in Europa League ottengono 5 vittorie e un pareggio in sei partite e sognano la fase successiva. Se in Champions la Juve è già qualificata come prima, anche Inter, Napoli e Atalanta hanno chance di accedere al turno successivo e come loro anche i club della Capitale. Strada in discesa per la Roma, mentre la Lazio dovrà sperare in un quasi miracolo per staccare il pass per i sedicesimi. Europa League, Basaksehir-Roma 0-3: le foto del match lapresse

lapresse Nella quinta giornata del Gruppo J d'Europa League, la Roma vince 3-0 contro il Basaksehir e si avvicina alla qualificazione ai sedicesimi. A Istanbul, la squadra di Fonseca chiude i conti nel primo tempo grazie al calcio di rigore di Veretout (30') e alle reti di Kluivert (40') e Dzeko (45'). I giallorossi scavalcano i turchi in classifica: nell'ultimo turno, contro il Wolfsberger, basterà un pareggio.





lapresse

La squadra di Inzaghi infatti si gioca la qualificazione con il Cluj, che insegue con tre punti di ritardo ma contro cui ha gli scontri diretti favorevoli. C'è solo una speranza per i biancocelesti: all’ultima giornata dovranno battere il Rennes ultimo in classifica e sperare che il Celtic (già qualificato come primo) vinca contro il Cluj in Romania.

Come detto serve quasi un miracolo, tutto il contrario di quanto serve invece alla Roma, che dopo il successo di stasera potrebbe addirittura permettersi di perdere all'ultima giornata. Roma fuori dall'Europa League solamente in caso di sconfitta contro il Wolfsberger e contemporaneo successo dell'Istanbul Basaksehir in casa del Borussia Monchengladbach.

La squadra di Fonseca si qualifica se: 1) Batte il Wolfsberger all'ultima giornata. 2) Pareggia con il Wolfsberger all'ultima giornata. 3) Perde con il Wolfsberger all'ultima giornata e il Borussia non perde contro l'Istanbul.

