Europa League, Basaksehir-Roma 0-3: qualificazione a un passo per Fonseca

BASAKSEHIR-ROMA 0-3

Nella quinta giornata del Gruppo J d'Europa League, la Roma vince 3-0 contro il Basaksehir e si avvicina alla qualificazione ai sedicesimi. A Istanbul, la squadra di Fonseca chiude i conti nel primo tempo grazie al calcio di rigore di Veretout (30') e alle reti di Kluivert (40') e Dzeko (45'). I giallorossi scavalcano i turchi in classifica: nell'ultimo turno, contro il Wolfsberger, basterà un pareggio. Europa League, Basaksehir-Roma 0-3: le foto del match lapresse

Nella quinta giornata del Gruppo J d'Europa League, la Roma vince 3-0 contro il Basaksehir e si avvicina alla qualificazione ai sedicesimi. A Istanbul, la squadra di Fonseca chiude i conti nel primo tempo grazie al calcio di rigore di Veretout (30') e alle reti di Kluivert (40') e Dzeko (45'). I giallorossi scavalcano i turchi in classifica: nell'ultimo turno, contro il Wolfsberger, basterà un pareggio.





LE PAGELLE

Pellegrini 8 - Qualità, idee e carattere esemplare. Al 53' viene ferito da un oggetto lanciato dagli spalti prima di battere un corner: non fa una piega, viene medicato e torna in campo a battere l'angolo. Prima provoca il calcio di rigore di Veretout e sforna due assist col contagiri per Kluivert e Dzeko.

Veretout 7 - Fa girare la squadra con i tempi giusti ed è parecchio difficile da superare. Freddo in occasione del calcio di rigore.

Zaniolo 7 - Particolarmente ispirato e in un ottimo stato fisico. Quando accelera in verticale non lo riescono a tenere.

Kluivert 7,5 - Aggiunge sostanza alla consueta rapidità. Trova il gol del raddoppio e aiuta molto i compagni in fase di non possesso.

Robinho 5 - Entra nella ripresa con il risultato già compromesso, ma non offre alcuno spunto per movimentare un po' la serata dei turchi.

Skrtel 4 - Primo tempo disastroso come per il resto dei compagni: fa acqua da tutte le parti.

IL TABELLINO



BASAKSEHIR-ROMA 0-3

Basaksehir (4-3-3): Gunok 5; Ponck 4,5 (1' st Robinho 5), Skrtel 4 (7' st Ozcan 5), Epureanu 4, Clichy 5; Azubuike 5, Topal 4,5, Kahveci 5; Visca 5, Crivelli 5, Gulbrandsen 6 (16' Behich 5).

A disp.: Babacan, Aleksic, Turan, Demba Ba. All.: Okan Buruk 4,5

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Santon 6, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7 (8' st Spinazzola 6,5); Veretout 7, Diawara 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 8 (27' st Under 6,5), Kluivert 7,5; Dzeko 7 (27' st Mkhitaryan 6).

A disp.: Fuzato, Fazio, Under, Perotti, Kalinic. All.: Fonseca 7

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 30' rig. Veretout (R), 40' Kluivert (R), 45' Dzeko (R)

Ammoniti: Topal (B); Kolarov (R)

Espulsi: -