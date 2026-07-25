Juve, Cambiaso si toglie dal mercato: "Resto qui. Ogni giorno si parla di Real o City..."

25 Lug 2026 - 23:55
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Il futuro di Andrea Cambiaso è alla Juventus. Lo conferma l'esterno bianconero dopo il successo in amichevole contro lo Standard Liegi: "Restare qui? Direi di sì, penso di sì. Ogni giorno c'è uno che deve andare via, preso dal Manchester City, dal Barcellona o dal Real Madrid. Ci siamo abituati, fa parte del gioco", ha detto a Sky Sport.

Pirlo possibile nuovo ct azzurro? "È ancora lunga, non è stato annunciato. Di sicuro è una persona di grande livello, come lo sono Maldini, Leonardo e tutto l'assetto".

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