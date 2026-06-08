Dalla Danimarca

Eriksen, buone notizie: "Sta bene ed è di buon umore. Presto sarà dimesso"

Il medico della nazionale danese aggiorna sulle condizioni del centrocampista dopo il malore di domenica

08 Giu 2026 - 10:45
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Dopo il malore accusato ieri nell'amichevole contro l'Ucraina, dalla Danimarca arrivano buone notizie sulle condizioni di Christian Eriksen

In una nota pubblicata sul sito ufficiale della federazione, il medico della nazionale Morten Boesen fa sapere: "Ho parlato questa mattina con Christian e sta bene. Si trova con la sua famiglia ed è di buon umore". Boesen conclude: "Può essere dimesso rapidamente e tornare a casa". 

La Danimarca è vicina a staff e compagni di squadra, profondamente scossi da quanto accaduto ieri al minuto 65 quando il classe '92 si è toccato il petto e si è accasciato a terra: "Ci prendiamo cura anche di loro e siamo costantemente in contatto".

L'episodio di domenica ha inevitabilmente evocato brutti ricordi, riportando la mente di tutti al 2021 e all'arresto cardiaco accusato contro la Finlandia agli Europei. Cinque anni fa il centrocampista era stato costretto a impiantare un defibrillatore al cuore, dovendo lasciare anche l'Inter in quanto in Italia non si può giocare con un pacemaker

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