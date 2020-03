Emergenza coronavirus, in Spagna tutto lo sport a porte chiuse

EMERGENZA CORONAVIRUS

L'emergenza coronavirus non conosce purtroppo confini e anche in Spagna stanno arrivando misure drastiche. Il Governo, infatti, è orientato a far giocare a porte chiuse tutte le manifestazioni sportive nazionali e internazionali dalla prossima giornata. Si attende l'ok del Consiglio dei ministri. Intanto il calcio spagnolo ha ufficializzato che "almeno le prossime due giornate" di Liga e Segunda Division si giocheranno senza pubblico.

Per quanto riguarda il calcio, business che vale l'1,37% del pil nazionale, paga in tasse 4100 milioni di euro all'anno e occupa 185mila persone, in Spagna ci sono gi stessi timori e si fanno gli stessi ragionamenti che si facevano dalle nostre parti fino a qualche giorno fa. Una sospensione delle partite sarebbe vista come una catastrofe, a causa della mancanza di date utili nel calendario per riprenderlo successivamente. Ma soprattutto si temono le conseguenze in tema di diritti tv nazionali e internazionali, "per le decisioni degli operatori che hanno pagato milioni di euro per le trasmissioni". C'è poi il timore che un giocatore o componente dello staff venga infettato dal coronavirus. In quel caso immediatamente tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena, e quindi non potrebbe più partecipare alle partite e il campionato ne sarebbe quindi falsato.

IL COMUNICATO DELLA LIGA

“In seguito alle informazioni del Consiglio superiore dello sport ( CSD ), le partite di LaLiga Santander e LaLiga SmartBank si giocheranno a porte chiuse, a partire da oggi e per almeno le prossime due settimane.

LaLiga rimarrà in costante contatto con il Ministero della Salute e il CSD per soddisfare le sue raccomandazioni e/o decisioni, anteponendo la salute di tifosi, giocatori, impiegati del club, giornalisti, ecc. davanti alla crisi sanitaria di COVID- 19.

Per settimane, LaLiga ha lavorato su piani alternativi in coordinamento con la UEFA, nel caso in cui le autorità sanitarie decretino la sospensione di una partita, per avere un piano di date per disputare le partite entro le scadenze stabilite”.

ANCHE IN PORTOGALLO A PORTE CHIUSE

La Federcalcio portoghese ha annunciato oggi, attraverso un comunicato ufficiale, che tutte le partite dei campionati professionistici si disputeranno a porte chiuse.

