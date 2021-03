 E' caccia alla talpa, Mourinho contro le spie nello spogliatoio

"Caccia alla talpa". Josè Mourinho torna a sentire il rumore dei nemici, ma stavolta sono nemici interni. Il suo Tottenham è in piena crisi, eliminato brutalmente dall'Europa League con un pesante ko a Zagabria, e sesto in Premier. Ora i media inglesi raccontano che il tecnico portoghese, che nei giorni scorsi aveva attaccato la squadra dopo la sconfitta con l'Arsenal, sia convinto della presenza di 'spie' nello spogliatoio e in società, persone che raccontano ai media segreti del gruppo. A far scattare l'allarme per Mou, alcuni articoli sul malcontento dei giocatori per i metodi di allenamento, proprio pochi giorni dopo che lo stesso allenatore se ne era vantato pubblicamente.

afp