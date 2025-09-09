Manchester City, è il giorno di Donnarumma: domani primo allenamento, titolare già nel derby

© IPA
Il portiere azzurro è volato in Inghilterra dopo gli impegni con la Nazionale, domenica alle 17.30 il probabile esordio contro lo United
Il Manchester City si prepara ad accogliere Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro, all'indomani del rocambolesco successo della Nazionale contro Israele, è volato in Inghilterra insieme al suo entourage per cominciare una nuova avventura alla corte di Pep Guardiola, a una settimana dall'annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte dei Citizens.
Nella giornata di mercoledì Gigio svolgerà la prima seduta d'allenamento con i nuovi compagni e comincerà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: per lui sarà un esordio col botto, visto che domenica alle 17.30 all'Etihad Stadium è in programma il derby contro lo United. Il City è reduce da due sconfitte consecutive contro Tottenham e Brighton, in cui Trafford (titolare nelle prime tre giornate) ha incassato in tutto 4 reti.
Tutto dipenderà dai primi allenamenti, dalle sensazioni e dalle idee tattiche che avrà Guardiola, ma ci sono buone probabilità che l'ex Psg parta subito da titolare considerando anche lo sforzo economico fatto dal club per ingaggiarlo.
