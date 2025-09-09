Manchester City, è il giorno di Donnarumma: domani primo allenamento, titolare già nel derby

Nella giornata di mercoledì Gigio svolgerà la prima seduta d'allenamento con i nuovi compagni e comincerà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: per lui sarà un esordio col botto, visto che domenica alle 17.30 all'Etihad Stadium è in programma il derby contro lo United. Il City è reduce da due sconfitte consecutive contro Tottenham e Brighton, in cui Trafford (titolare nelle prime tre giornate) ha incassato in tutto 4 reti.