IL NUOVO ACQUISTO

Manchester City, è il giorno di Donnarumma: domani primo allenamento, titolare già nel derby

Il portiere azzurro è volato in Inghilterra dopo gli impegni con la Nazionale, domenica alle 17.30 il probabile esordio contro lo United

09 Set 2025 - 19:14
Il Manchester City si prepara ad accogliere Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro, all'indomani del rocambolesco successo della Nazionale contro Israele, è volato in Inghilterra insieme al suo entourage per cominciare una nuova avventura alla corte di Pep Guardiola, a una settimana dall'annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte dei Citizens.

Nella giornata di mercoledì Gigio svolgerà la prima seduta d'allenamento con i nuovi compagni e comincerà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: per lui sarà un esordio col botto, visto che domenica alle 17.30 all'Etihad Stadium è in programma il derby contro lo United. Il City è reduce da due sconfitte consecutive contro Tottenham e Brighton, in cui Trafford (titolare nelle prime tre giornate) ha incassato in tutto 4 reti.

Tutto dipenderà dai primi allenamenti, dalle sensazioni e dalle idee tattiche che avrà Guardiola, ma ci sono buone probabilità che l'ex Psg parta subito da titolare considerando anche lo sforzo economico fatto dal club per ingaggiarlo.

