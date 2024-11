Donnarumma, il paradosso: finisce in panchina e il vice fa peggio. Gigio se la ride sotto i baffi

Uno scenario inaspettato in casa Psg (davanti a tutti in Ligue 1), alle prese con un chiaro problema in porta: il dualismo Donnarumma-Safonov si sta rivelando solo un problema. Difficile immaginare che Gigio, alle prese con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, rimanga in panchina anche sabato con il Nantes. Il numero azzurro resta un portiere dall'indubbia qualità: non resta che mostrargli una fiducia reale e non solo di facciata.