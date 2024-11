Psg, Donnarumma nel mirino della stampa francese: "Deve essere ancora titolare?"

L'ex Milan era stato messo in discussione nei giorni scorsi anche dal tecnico del Psg, Luis Enrique, che aveva parlato di titolarità non garantita per Gigio salvo poi scegliere di mandarlo in campo dal primo minuto contro gli spagnoli di Simeone. "Domani mattina, dopo un buon cappuccino, deciderò chi è il portiere più adatto a giocare", aveva infatti detto l'allenatore dei parigini in conferenza stampa chiarendo, di fatto, la non insostituibilità di Donnarumma.