VIRALE

Sigaro, birra e occhiali da sole: la folle intervista al calciatore del Den Haag

Il club olandese torna in Eredivisie dopo 5 anni, il finlandese Diogo Tomas si è presentato ai microfoni diventando un idolo del web

19 Mar 2026 - 20:01
videovideo

"Durante l'invasione di campo tanti tifosi hanno voluto fare un selfie con te, sei un ragazzo davvero popolare!", "Si, sono chi sono". Inizia così l'intervista più virale dell’ultima settimana. Il protagonista è Diogo Tomas che, dopo aver conquistato la promozione in Eredivisie con il suo Ado Den Haag si è presentato ai microfoni con occhiali da sole scuri, una birra e un sigaro acceso in mano.
Oltre alla situazione, surreale, anche le risposte del finlandese sono state epiche, facendolo diventare subito un idolo del web. "Avremo ancora un po' di Tomas la prossima stagione?", gli chiede il cronista. La risposta non tradisce il livello generale dell'intervista: dopo una pausa scenica con tanto di sorso di birra, il difensore inizia a parlare di sè in terza persona: "Tomas la prossima stagione ci sarà. Non sappiamo dove Tomas sarà, ma Tomas sarà da qualche parte". 

eredivisie
birra
sigaro
occhiali da sole scuri
virale
web
ado den haag
festa promozione

Ultimi video

01:22
ESTRATTO CONFERENZA PALLADINO DICH

Palladino: "Ringrazio i ragazzi perchè è stato un bellissimo percorso"

01:03
DICH GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 DICH

Giampaolo: "Faremo il possibile e l'impossibile per raggiungere la salvezza"

01:17
MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

01:22
MCH PRIMO ALLENAMENTO GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 MCH

Giampaolo torna in azione: il primo allenamento con la Cremonese

02:10
Champions League, due favorite per la finale

Champions League, due favorite per la finale

02:11
Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

01:50
Festa del papà e sport

Festa del papà e sport

02:25
I 50 anni di Nesta

I 50 anni di Nesta, il difensore perfetto

01:19

Oriana, Paredes e… il suocero: Dybala è sempre più vicino al Boca

02:09
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:31
Napoli, domani il Cagliari

Napoli, sfida al Cagliari con i big

01:27
Juve a caccia nel N.1

Juve a caccia del nuovo numero 1

02:22
Talento e caparbietà

Modric, talento e caparbietà per il Milan

01:30
Lautaro non parte

Lautaro non parte per l'Argentina

01:22
ESTRATTO CONFERENZA PALLADINO DICH

Palladino: "Ringrazio i ragazzi perchè è stato un bellissimo percorso"

I più visti di Calcio Estero

Clamoroso Coppa d'Africa: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione | Annunciato ricorso

El Hadji Malick Diouf: "Certe cose non possono essere comprate, vanno vinte sul campo"

I giocatori del Senegal reagiscono sui social: "Piagnucoloni, venite a prenderla!"

Sadio Mané con la Coppa d'Africa

"Decisione illegale e ingiusta", il Senegal si ribella alla revoca della Coppa d'Africa e accusa la Caf di corruzione

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Che ci fa l'arbitro in mezzo al cerchio? Incredibile scena prima di Chelsea-Newcastle

Caos in finale, paga il ct del Senegal. Multe e squalifiche a raffica: sanzionato anche Hakimi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:42
L'Inter piange uno storico collaboratore di Mourinho: addio a Silvino
21:37
Roma, Koné ko: Gasperini costretto a cambiarlo contro il Bologna
21:30
Fiorentina, scintille Kean-Vanoli dopo il cambio col Rakow. Il tecnico: "Sono contento, ci tiene"
19:59
Roma-Bologna, le ufficiali: Gasp con El Sha, Italiano conferma Rowe
19:28
Cesena, Cole si presenta e punta in alto: "Vorrei aiutare nel cambiare il calcio italiano"