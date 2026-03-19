Sigaro, birra e occhiali da sole: la folle intervista al calciatore del Den Haag

"Durante l'invasione di campo tanti tifosi hanno voluto fare un selfie con te, sei un ragazzo davvero popolare!", "Si, sono chi sono". Inizia così l'intervista più virale dell’ultima settimana. Il protagonista è Diogo Tomas che, dopo aver conquistato la promozione in Eredivisie con il suo Ado Den Haag si è presentato ai microfoni con occhiali da sole scuri, una birra e un sigaro acceso in mano.

Oltre alla situazione, surreale, anche le risposte del finlandese sono state epiche, facendolo diventare subito un idolo del web. "Avremo ancora un po' di Tomas la prossima stagione?", gli chiede il cronista. La risposta non tradisce il livello generale dell'intervista: dopo una pausa scenica con tanto di sorso di birra, il difensore inizia a parlare di sè in terza persona: "Tomas la prossima stagione ci sarà. Non sappiamo dove Tomas sarà, ma Tomas sarà da qualche parte".