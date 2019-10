Dani Alves: "Parigi non mi piace, è piena di fottuti razzisti"

Dopo due anni trascorsi al Psg, Dani Alves ha fatto ritorno in Brasile per giocare col San Paolo, ma non ha un buon ricordo della capitale francese. "Parigi è una città stressante, non mi piace molto - ha detto al magazine GQ - E' magnifica per un week-end, ma è noiosa. Mi ricorda un po' San Paolo, ma è piena di fottuti razzisti. A me non hanno mai detto niente, perché avrei mandato loro a quel paese, ma l'ho visto nei confronti dei miei amici"