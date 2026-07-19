L'Inghilterra riflette sul futuro di Tuchel per Euro 2028: da Pep a Howe e Pochettino le suggestioni per il futuro

Se la FA decidesse per un sovranismo tattico, il nome forte è Eddie Howe. Il tecnico ha riportato il Newcastle in Champions e nel 2025 ha spezzato un digiuno di 70 anni vincendo la Coppa di Lega contro il Liverpool. L'ultima stagione meno brillante ne ha leggermente rallentato le quotazioni, ma resta il profilo autoctono più spendibile. Subito dietro c'è Frank Lampard: l'ex bandiera del Chelsea viene dal miracolo Coventry, riportato in Premier League, e vanta 106 presenze in nazionale. La suggestione è forte, il dubbio è legato al tempismo e alla sua tenuta su una panchina così bollente.