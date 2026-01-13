Cristiano Ronaldo furioso: liti, sarcastici sorrisi e il gesto del "furto" mentre Inzaghi vola a +7

La tensione è esplosa all'83', con l'Al Nassr sotto 2-1 e in dieci uomini. Jorge Jesus ha deciso a sorpresa di richiamare in panchina proprio Ronaldo. Una mossa che il numero 7 non ha digerito: uscendo dal campo, Cristiano ha scosso ripetutamente la testa, mormorando "Incredibile" e stringendo la mano al tecnico con un sorriso sarcastico e beffardo, che potrebbe mettere a rischio proprio la posizione di Jorge Jesus.