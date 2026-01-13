Cristiano Ronaldo furioso: liti, sarcastici sorrisi e il gesto del "furto" mentre Inzaghi vola a +7

Al Nassr ko con l'Al Hilal, Ronaldo perde la testa: lite con Jorge Jesus al cambio e gesto shock alle telecamere
La sfida scudetto in Arabia Saudita si trasforma in una serata da incubo per Cristiano Ronaldo. Nel big match che ha visto l'Al Hilal di Simone Inzaghi trionfare per 3-1 e volare a +7 in classifica sull'Al Nassr, la scena è stata rubata dalla reazione incontrollata del fuoriclasse portoghese. Nonostante il gol del momentaneo vantaggio, CR7 ha visto la partita sfuggirgli di mano tra polemiche arbitrali (espulsione del portiere Al Aquidi e due rigori contro) e nervosismo, culminato in un finale incandescente che rischia di costare caro anche al suo allenatore, Jorge Jesus.
La tensione è esplosa all'83', con l'Al Nassr sotto 2-1 e in dieci uomini. Jorge Jesus ha deciso a sorpresa di richiamare in panchina proprio Ronaldo. Una mossa che il numero 7 non ha digerito: uscendo dal campo, Cristiano ha scosso ripetutamente la testa, mormorando "Incredibile" e stringendo la mano al tecnico con un sorriso sarcastico e beffardo, che potrebbe mettere a rischio proprio la posizione di Jorge Jesus.
Il culmine della rabbia è arrivato però al triplice fischio, dopo il terzo gol dell'Al Hilal su rigore. Consapevole di essere inquadrato, Ronaldo ha fissato le telecamere e ha mimato in modo inequivocabile il gesto dei soldi e del furto con la mano, insinuando che la partita fosse stata accomodata a favore della squadra di Inzaghi. Un'accusa pesante figlia della frustrazione: per CR7 lo spettro degli "zeru tituli" in Arabia si fa sempre più concreto, mentre l'ex allenatore dell'Inter ipoteca il campionato.