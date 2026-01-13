Logo SportMediaset

ARABIA SAUDITA

Cristiano Ronaldo furioso: liti, sarcastici sorrisi e il gesto del "furto" mentre Inzaghi vola a +7

Al Nassr ko con l'Al Hilal, Ronaldo perde la testa: lite con Jorge Jesus al cambio e gesto shock alle telecamere

13 Gen 2026 - 08:25

La sfida scudetto in Arabia Saudita si trasforma in una serata da incubo per Cristiano Ronaldo. Nel big match che ha visto l'Al Hilal di Simone Inzaghi trionfare per 3-1 e volare a +7 in classifica sull'Al Nassr, la scena è stata rubata dalla reazione incontrollata del fuoriclasse portoghese. Nonostante il gol del momentaneo vantaggio, CR7 ha visto la partita sfuggirgli di mano tra polemiche arbitrali (espulsione del portiere Al Aquidi e due rigori contro) e nervosismo, culminato in un finale incandescente che rischia di costare caro anche al suo allenatore, Jorge Jesus.

La sostituzione shock e il "sorrisetto" a Jorge Jesus

 La tensione è esplosa all'83', con l'Al Nassr sotto 2-1 e in dieci uomini. Jorge Jesus ha deciso a sorpresa di richiamare in panchina proprio Ronaldo. Una mossa che il numero 7 non ha digerito: uscendo dal campo, Cristiano ha scosso ripetutamente la testa, mormorando "Incredibile" e stringendo la mano al tecnico con un sorriso sarcastico e beffardo, che potrebbe mettere a rischio proprio la posizione di Jorge Jesus.

L'accusa in diretta tv: "L'hanno rubata"

 Il culmine della rabbia è arrivato però al triplice fischio, dopo il terzo gol dell'Al Hilal su rigore. Consapevole di essere inquadrato, Ronaldo ha fissato le telecamere e ha mimato in modo inequivocabile il gesto dei soldi e del furto con la mano, insinuando che la partita fosse stata accomodata a favore della squadra di Inzaghi. Un'accusa pesante figlia della frustrazione: per CR7 lo spettro degli "zeru tituli" in Arabia si fa sempre più concreto, mentre l'ex allenatore dell'Inter ipoteca il campionato.

