Cristiano Ronaldo compie 40 anni: "Sono il migliore, punto e basta"

Poi qualche considerazione sulla decisione di approdare al calcio saudita. "Mi piacciono le grandi sfide e poi ho lasciato Madeira a 12 anni, ho visto paesi, culture... quindi non è stato difficile - ha spiegato Ronaldo -. Ho solo bisogno di avere accanto la mia famiglia, i miei figli e Georgina". "Quando ho deciso di trasferirmi non pensavo che la Lega sarebbe cresciuta così in fretta, ma sapevo che in uno o due anni sarebbe stata al top, come è ora", ha continuato. Per CR7, del resto, il calcio saudita non ha nulla da invidiare alla MLS in cui milita il nemico di sempre Leo Messi. "La rivalità con Messi é stata più che altro una sana lotta, come tra Prost e Senna - ha raccontato CR7 -. Abbiamo condiviso il palco dei premi per 15 anni e siamo sempre andati d'accordo. Mi ha sempre trattato bene, ha difeso il suo club e la sua nazionale e io il mio. Ci siamo nutriti a vicenda".