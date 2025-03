CR7, trasferta ad alta tensione in Iran per un bacio: rischia 100 frustate

Per Cristiano Ronaldo si profila una trasferta ad alta tensione in Iran. Dopo aver baciato nel 2023 fuori da un albergo a Teheran sulla fronte Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi, per le leggi locali CR7 avrebbe commesso un adulterio visto che il gesto non era rivolto a un coniuge e andrebbe punito con cento frustate. Situazione che ha suggerito all'Al Nassr di chiedere di giocare in campo neutro la sfida di Champions asiatica contro l'Esteghlal, ma che non ha incassato il via libera del club allenato nel 2019 per sei mesi da Andrea Stramaccioni e che dunque dovrà essere affrontata con grande cautela e attenzione.