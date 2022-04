CR7, reazione-shock: distrugge il telefono di un giovane tifoso

IN EVERTON-UNITED

La sconfitta a Goodison Park non è andata giù a Ronaldo che si è reso protagonista di un gesto inqualificabile. Il portoghese si è poi scusato sui social

L'Everton, quart'ultimo in Premier, supera il Manchester United a Goodison Park. Cristiano Ronaldo, infuriato per la sconfitta e per l'infortunio alla gamba sinistra, nel tunnel per rientrare negli spogliatoi strappa di mano il telefonino di un tifoso quattordicenne, che lo stava riprendendo, e lo scaglia con forza a terra. Un gesto che ha fatto il giro del mondo, con le immagini che sono diventate subito virali e che sono state condannate da tutti. twitter

L'attaccante portoghese, resosi subito contro della gravità del gesto, si è scusato con un post su Instagram: "Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività".

La madre del ragazzo, però, ha rilasciato un'intervista al Liverpool Echo non certo conciliante nei confronti di CR7. Ha dichiarato che l'attaccante portoghese ha usato tanta violenza nel strappare il cellulare al figlio, Jake Harding di 14 anni, da avergli causato una ferita alla mano e un evidente stato di shock.