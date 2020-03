Coronavirus: Premier League verso le porte chiuse, la Liga si ferma

CORONAVIRUS

L'emergenza coronavirus si espande in tutta Europa e anche la Premier League corre ai ripari. Stando alle anticipazioni del Times, dal prossimo fine settimana tutti gli incontri, di tutte le serie professionistiche inglesi, verranno giocati senza spettatori per far fronte alla pandemia. Una scelta obbligata dalla situazione, che potrebbe costringere le autorità a disporre anche misure più drastiche nei prossimi giorni. Nel frattempo è stata ufficializzata una notizia già nell'aria da ieri: la Liga spagnola è stata sospesa per le prossime due giornate.

Vedi anche Altri sport Il coronavirus ferma lo sport: gli aggiornamenti LIVE Questa mattina il governo britannico, passando dalla cosiddetta fase "contenimento" alla fase "ritardo", assumerà una serie di provvedimenti precauzionali per limitare il rischio contagio di COVID-19. E secondo l'autorevole quotidiano di Londra tra le iniziative che verranno ufficializzate c'è anche la chiusura degli stadi.

Una decisione resasi necessaria di fronte all'unica altra alternativa possibile, ovvero il rinvio a tempo indeterminato dei campionati nazionali. Per le migliaia di abbonati dei club verrà prevista la possibilità di seguire le partite via streaming, senza costi aggiuntivi, mentre i pub, dove solitamente si radunano i tifosi senza biglietti, non potranno più trasmettere le partite.

Vedi anche Europa League Si ferma anche la Premier: rinviata City-Arsenal per l'emergenza coronavirus Il piano di contenimento verrà implementato quando nel Regno Unito verrà superata la soglia di 500 contagi: fino a ieri sera il conteggio era di 460. Le misure - conclude il Times - sono già state discusse e accettate sia dalla Premier League che dalla Federcalcio Inglese.

UFFICIALE: LA LIGA SI FERMA

È stato trovato un accordo tra la Federazione spagnola, il sindacato calciatori e la Liga per la sospensione del campionato fino al 5 aprile. Stop alle prossime due giornate, dunque, e ripresa della competizione dopo la pausa per le nazionali, in attesa degli sviluppi sulle misure di contenimento della pandemia. La decisione più logica, considerando anche il periodo di quarantena forzato imposto ai giocatori del Real Madrid dopo la positività al Coronavirus di un membro del team di basket.