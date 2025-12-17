Logo SportMediaset

Calcio

Supercoppa, Stefano Ricci firma il Trophy travel case

17 Dic 2025 - 20:34
© italyphotopress

© italyphotopress

Lega Calcio Serie A e Stefano Ricci, espressioni di una pura italianità, presentano il Trophy travel case realizzato dal brand fiorentino in esclusiva per la EA SPORTS FC Supercup, competizione che sarà protagonista a Riyadh dal 18 al 22 dicembre 2025. Stefano Ricci S.p.A., società leader nel settore Luxury Fashion & Lifestyle, per il secondo anno consecutivo - si legge in una nota - ha creato per la Lega Serie A un set di pelletteria coordinato composto dal Trophy travel case, i vassoi porta-medaglie e una linea di accessori customizzati. Il Trophy travel case, progettato per proteggere la Supercoppa Italiana, è realizzato in alluminio aeronautico, rivestito in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completato da chiusure in oro. 

"Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest'anno abbiamo deciso di affidarci alla maestria di Stefano Ricci, brand di eccellenza italiana rinomato in tutto il mondo e in particolare in Medio Oriente, per realizzare il "baule da viaggio" che proteggerà e accompagnerà la Supercoppa Italiana a Riyadh - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. La EA SPORTS FC Supercup, che per il 15° anno, il 4° consecutivo, viene disputata all'estero, è una grande occasione per esportare l'eccellenza del nostro calcio e delle nostre squadre, ma anche per confermarci "soft power" del Paese, promuovendo il meglio che il Made in Italy offre e rappresenta in tutto il mondo. Lo splendido baule e i vassoi porta medaglie raccontano il valore del design e la qualità artigianale di cui da sempre il brand Stefano Ricci è ambasciatore nel mondo".

"È per noi un onore poter accompagnare all'estero un trofeo importante come la Supercoppa Italiana - dichiara Filippo Ricci, Direttore Creativo di Stefano Ricci S.p.A. - La nostra azienda esprime il 100% fatto in Italia in termini di produzione e creatività nel design e nello stile. Con questa collaborazione ci presentiamo al grande pubblico del calcio mondiale con doveroso rispetto nel condividere la passione che unisce milioni di persone. L'accordo raggiunto con i vertici della Lega Serie A è risultato pertinente con la nostra visione di internazionalità, in particolare perché questa fase finale si tiene a Riyadh, capitale della Arabia Saudita, paese nel quale siamo già presenti con iniziative di alto livello".

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

17:40
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

01:13
CLIP RAIMONDI SU VIGILIA MILAN PRE NAPOLI DA RIAD SM 13 - SUPERCOPPA ITALIA SRV

Milan squadra più amata in Arabia

01:52
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

01:33
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO INTER SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Inter, il problema Dumfries e il mercato: c'è un nome nuovo

01:00
CLIP COLLEGAMENTO LANDONI SU NAPOLI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, il Napoli e Conte con un dubbio in più

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

01:18
CLIP COLLEGAMENTO MICELI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, quanti italiani a Riad: numeri e curiosità dei tifosi di Napoli, Bologna, Inter e Milan

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

21:15
Udinese, Pozzo: "Per il compleanno vogliamo regalarci l'Europa"
20:34
Supercoppa, Stefano Ricci firma il Trophy travel case
19:33
L'allenatore del Losanna Zeidler scherza in vista della Fiorentina: "Felice che Antognoni non giochi"
19:09
Juve, Del Piero: "Anno non semplice ma nulla è impossibile..."
18:52
Conference League: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore