Supercoppa, Stefano Ricci firma il Trophy travel case

"Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest'anno abbiamo deciso di affidarci alla maestria di Stefano Ricci, brand di eccellenza italiana rinomato in tutto il mondo e in particolare in Medio Oriente, per realizzare il "baule da viaggio" che proteggerà e accompagnerà la Supercoppa Italiana a Riyadh - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. La EA SPORTS FC Supercup, che per il 15° anno, il 4° consecutivo, viene disputata all'estero, è una grande occasione per esportare l'eccellenza del nostro calcio e delle nostre squadre, ma anche per confermarci "soft power" del Paese, promuovendo il meglio che il Made in Italy offre e rappresenta in tutto il mondo. Lo splendido baule e i vassoi porta medaglie raccontano il valore del design e la qualità artigianale di cui da sempre il brand Stefano Ricci è ambasciatore nel mondo".