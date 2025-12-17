Udinese, Pozzo: "Per il compleanno vogliamo regalarci l'Europa"

"Ma non ci vogliamo fermare qui - ha assicurato -: festeggeremo, a fine 2026, i 130 anni di storia del Club e voglio ancora togliermi qualche soddisfazione nel calcio. Tornare in Europa sarebbe un bellissimo regalo". Circa il futuro societario, Pozzo ha spiegato che la sua famiglia è sempre pronta ad accogliere chi vuole il bene dell'Udinese: "Non parlo di vendita del club, ma di qualche investitore che ci voglia affiancare", ha precisato. All'evento ha preso parte anche il direttore tecnico del gruppo calcistico (di cui fa parte anche il Watford), Gianluca Nani: "Atta a gennaio non si muove. Se poi arriva qualcuno con un'offerta strabiliante allora la ascolteremo, ma il mercato di riparazione servirà soprattutto a mandare a giocare chi ha trovato meno spazio".