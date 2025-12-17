Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Pozzo: "Per il compleanno vogliamo regalarci l'Europa"

17 Dic 2025 - 21:15
© italyphotopress

© italyphotopress

"Trentuno anni consecutivi in Serie A sono un orgoglio per il Friuli Venezia Giulia": lo ha detto il patron dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, al tradizionale incontro con la stampa di fine anno.

"Ma non ci vogliamo fermare qui - ha assicurato -: festeggeremo, a fine 2026, i 130 anni di storia del Club e voglio ancora togliermi qualche soddisfazione nel calcio. Tornare in Europa sarebbe un bellissimo regalo". Circa il futuro societario, Pozzo ha spiegato che la sua famiglia è sempre pronta ad accogliere chi vuole il bene dell'Udinese: "Non parlo di vendita del club, ma di qualche investitore che ci voglia affiancare", ha precisato. All'evento ha preso parte anche il direttore tecnico del gruppo calcistico (di cui fa parte anche il Watford), Gianluca Nani: "Atta a gennaio non si muove. Se poi arriva qualcuno con un'offerta strabiliante allora la ascolteremo, ma il mercato di riparazione servirà soprattutto a mandare a giocare chi ha trovato meno spazio".

Tra questi sicuramente Brenner - appena tornato dal prestito al Cincinnati - e forse anche il giovanissimo portiere Nunziante: "Un talento purissimo - ha assicurato Nani - che quando avrà completato il percorso di crescita sarà il portiere dell'Udinese del futuro e farà parlare per anni: tra i pali è già ora un top player".

Il direttore generale Franco Collavino ha parlato di Zaniolo: "Uno dei migliori talenti italiani degli ultimi dieci anni, ce lo teniamo stretto". Il direttore dell'area tecnica, Gokhan Inler si è invece espresso sulla solidità del gruppo: "La squadra dà sempre il massimo, terminiamo un 2025 intenso ma non ci fermiamo, sono fiducioso nella prosecuzione del processo di crescita".

Conclusione affidata - eccezionalmente in italiano - a mister Kosta Runjaic: "Niente é più vecchio del successo di ieri - ha esordito, con un chiaro riferimento alla vittoria sul Napoli -: bisogna guardare avanti con fiducia, impegno ed energia positiva. Tutti insieme: siamo una grande famiglia, un grande club, una grande società con tifosi splendidi". 

Ultimi video

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

17:40
Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo

01:13
CLIP RAIMONDI SU VIGILIA MILAN PRE NAPOLI DA RIAD SM 13 - SUPERCOPPA ITALIA SRV

Milan squadra più amata in Arabia

01:52
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

01:33
CLIP ACCOMANDO SU MERCATO INTER SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Inter, il problema Dumfries e il mercato: c'è un nome nuovo

01:00
CLIP COLLEGAMENTO LANDONI SU NAPOLI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, il Napoli e Conte con un dubbio in più

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

01:18
CLIP COLLEGAMENTO MICELI SM 13 DA RIAD PER SITO 17/12 SRV

Supercoppa, quanti italiani a Riad: numeri e curiosità dei tifosi di Napoli, Bologna, Inter e Milan

01:22
Mbappè ricco indennizzo

Mbappè si gode un bel Natale con la "super-tredicesima" del Psg

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:15
Udinese, Pozzo: "Per il compleanno vogliamo regalarci l'Europa"
20:34
Supercoppa, Stefano Ricci firma il Trophy travel case
19:33
L'allenatore del Losanna Zeidler scherza in vista della Fiorentina: "Felice che Antognoni non giochi"
19:09
Juve, Del Piero: "Anno non semplice ma nulla è impossibile..."
18:52
Conference League: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore