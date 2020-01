Coppa di Lega francese: Psg in finale, Reims regolato 3-0  

coppa di lega FRANCIA

Il Paris Saint-Germain batte 3-0 in trasferta il Reims e si qualifica nella finale di Coppa di Lega francese, dove affronterà il Lione. Tuchel schiera i titolari per mettere in cassaforte la finale e riesce nell'obiettivo: già al 9' il Psg è avanti con un colpo di testa di Marquinhos. Al 31' arriva il raddoppio con l'autorete di Konan. Nella ripresa il Reims resta in dieci per l'espulsione di Munetsi e subisce il tris di Kouassi (78').

Non gioca Mauro Icardi, lasciato in panchina, ma il Psg non fatica a sbancare lo stade “Auguste-Delaune” di Reims. Anche gli episodi sorridono alla squadra di Tuchel, che segna due reti tirando solo una volta in porta nella prima mezz'ora. Apre le danze Marquinhos con una zuccata su corner di Neymar: il brasiliano sovrasta Munetsi e fa esplodere di gioia i numerosi (e rumorosi) tifosi dei campioni di Francia. Il Reims, che si era organizzato per una partita difensiva, si trova costretto ad attaccare, ma fa il solletico alla difesa ospite. E per i padroni di casa piove sul bagnato quando Konan (31') infila il pallone nella porta sbagliata su un calcio piazzato. Neymar ci prova su punizione, ma Rajkovic fa buona guardia sul suo palo. Tra i sorrisi della panchina del Psg e degli stessi Neymar e Mbappé, che nell'intervallo ridono indicando il neo-entrato Ander Herrera, si passa alla ripresa. Il brasiliano sciupa il contropiede del 3-0, mentre dall'altra parte Dia impegna Navas per la prima volta. L'unica preoccupazione per Tuchel è data dalle condizioni di Marquinhos, uscito dal campo claudicante, per il resto la partita si mette ancora più in discesa dopo l'espulsione di Munetsi (74') per un brutto fallo su Verratti, sempre tra i più propositivi. In un finale nervoso anche per le scaramucce tra i fenomeni del Psg e la retroguardia del Reims, arriva il tris firmato da Kouassi (78') dopo un fantastico schema da calcio d'angolo con cui Neymar aveva ispirato il tiro al volo di Paredes da fuori area. Rajkovic respinge sul palo ma non può nulla sulla ribattuta del difensore. Sarà molto più incisivo nel recupero negando il poker a Choupo-Moting grazie a un miracolo.