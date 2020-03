Coppa del Re: l'Athletic Bilbao beffa il Granada, sarà derby basco in finale

COPPA DEL RE

La finale di Coppa del Re sarà uno storico derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. I Leoni biancorossi, forti dell'1-0 del San Mamés, si qualificano nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Granada. I padroni di casa sognano la finale andando sul 2-0 grazie ai colpi di testa di Carlos Fernandez (48') e German Sanchez (76') ma vengono gelati da un diagonale di Berchiche (81'). La finale è in programma il 18 aprile a Siviglia.

Se in una sfida andata-ritorno il primo atto termina 1-0, e soprattutto se le due squadre fanno perno più sulla solidità difensiva che sul brio in avanti, è molto difficile che il ritorno sia spettacolare. Figurarsi se la partita in questione mette in palio l'accesso alla finale di Coppa del Re. Ma anche un copione che sembra scritto può essere rivoluzionato da un semplice cambio di programma. La ripresa di Granada-Athletic Bilbao riscatta un primo tempo giocato sì a ritmi sostenuti ma dove la più grande occasione arriva da un mancato autogol di Victor Diaz: Rui Silva è felino nel deviare in corner al 23'. Per gli ospiti vanno vicini alla rete anche San José, con un piatto che trova solo l'esterno della rete, e Raul Garcia, che sciupa un gran lavoro fatto da Williams, autore di un numero da capogiro su Sanchez.

Non succede molto altro nel primo tempo: il Granada non dà mai l'impressione di poter segnare se non su un errore di presunzione di Simon che rischia di mandare in porta Fernandez con un dribbling scellerato. Tutt'altra storia nella ripresa: si parte con il botto, cioè con il gol che pareggia la situazione in ottica-qualificazione. Il colpo di testa di Carlos Fernandez è chirurgico e fa esplodere il Los Carmenes, che urla al raddoppio più tardi per le occasioni di Sanchez e Neva. Ma sono solo conclusioni che sfiorano il palo alla sinistra di Simon. Il gol, quello vero, arriva al 76': altro colpo di testa, stavolta di Sanchez, e Athletic k.o.

Ma quando si può dire di aver mandato al tappeto i Leoni? Nel calcio, praticamente mai. E Berchiche a nove minuti dal 90' infila alle spalle Foulquier, scagliando un diagonale sinistro imparabile da dentro l'area. È una rete che non evita la sconfitta ma manda in finale l'Athletic per lo storico derby basco con la Real Sociedad. Il Los Carmenes è completamente ammutolito: al triplice fischio molti tifosi piangono, ma non possono far altro che applaudire i biancorossi, che hanno sognato insieme a loro per 81 minuti.

