Coppa del Re: nessuna sorpresa, la Real Sociedad vince 1-0 contro il Mirandés 

COPPA DEL RE

All'Estadio Municipal de Anduva, la Real Sociedad passa 1-0 con un gol di Oyarzabal contro il Mirandés, squadra che milita nella in Segunda Division, bissando il successo dell’andata e conquistando la finale di Coppa del Re, che si giocherà il 18 aprile. I padroni di casa hanno onorato la competizione giocando a viso aperto nonostante la differenza di categoria. Ad affrontare i baschi in finale la vincente della sfida tra Granada e Athletic Bilbao.

La Real Sociedad di Imanol Alguacil centra l'obiettivo della finale di Coppa di Spagna senza troppi patemi, passando 1-0 sul campo del Mirandés e bissando il successo della gara di andata. Il primo tempo inizia tra i cori e l'entusiasmo dei tifosi di casa, reduci dalle belle e sofferte “battaglie” contro Siviglia e Villarreal per giocarsi questa prestigiosa semifinale. Al 7', però, sono gli ospiti a far tremare la difesa avversaria con un colpo di testa fallito da Januzaj a porta spalancata. Il match nei primi 20 minuti non offre particolari spunti sotto il profilo dello spettacolo: molte palle alte con le due squadre che non riescono a trovare ritmo. Nonostante una categoria di differenza, il Mirandés disputa un primo tempo coraggioso, costruendosi diverse occasioni da gol, spesso frutto di palle lunghe dettate dal centrocampo. Al 39', per un tocco di mano in area di Malsa, la Real Sociedad si conquista un calcio di rigore, trasformato da Oyarzabal al 41'. Gli ospiti partono forte nella seconda frazione, cercando di chiudere definitivamente il discorso semifinale con il guizzo di un ottimo Januzaj, sempre al centro dell’azione. Il Mirandés, però, non getta la spugna e Iraola, con i cambi, cerca di dare più propensione offensiva ai padroni di casa, che hanno faticato per tutto il match a trovare la conclusione in porta. Nonostante un brivido all’87' per la Real Sociedad, la squadra basca si aggiudica il pass per la finale di Coppa del Re dove ad attenderla troverà la vincente della sfida tra Granada e Athletic Bilbao.