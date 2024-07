Coppa America, Pulisic furioso: l'arbitro si rifiuta di stringergli la mano a fine gara

© afp

E' finita tra mille polemiche l'avventura degli Stati Uniti in Coppa America. I padroni di casa sono stati eliminati dopo la sconfitta contro l'Uruguay ma sulla gara pesa un episodio dubbio che ha fatto infuriare gli americani, convinti che il gol partita sia stato segnato dal napoletano Olivera in fuorigioco. Offside non rilevato dal Var, nonostante i molti dubbi. E a fine partita scintille, per usare un eufemismo, tra Pulisic e l'arbitro Ortega, che si rifiuta di stringere la mano al milanista.