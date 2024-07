Copa America: Olivera elimina gli Stati Uniti tra le polemiche, avanti Uruguay e Panama

copa america

La rete del difensore del Napoli, tenuto in gioco da McKennie secondo il Var, fa infuriare gli Usa: forti dubbi sulla decisione. States out con la Bolivia, che chiude a zero punti

© Getty Images Non riesce l'impresa agli Stati Uniti, che salutano la Copa America con soli tre punti. Pulisic e compagni chiudono il loro torneo con una sconfitta per 1-0 contro l'Uruguay, che chiude a punteggio pieno grazie alla rete di Olivera: un gol contestato, per un potenziale offside non ravvisato dal Var. La seconda posizione è di Panama, che blinda la qualificazione battendo 3-1 la Bolivia. Stanotte si chiude la fase a gironi, in campo il Brasile.

Vedi anche Calcio Lautaro Martinez racconta il suo calvario: "Dovevo operarmi, ho giocato il Mondiale e la finale di Champions facendo delle infiltrazioni"

STATI UNITI-URUGUAY 0-1

Gli Stati Uniti salutano la Copa America nella fase a gironi e tra le polemiche. L'oggetto del contendente, nella sconfitta per 1-0 contro l'Uruguay, è rappresentato dalla rete di Matias Olivera al 66'. Su una punizione dalla destra, Araujo chiama Turner alla parata e il difensore del Napoli (schierato da centrale) non sbaglia il tap-in da pochi passi. Pulisic e compagni protestano per un fuorigioco, ma il Var ravvisa che il difensore uruguagio è tenuto in gioco da McKennie: persistono comunque forti dubbi sulla decisione, frutto forse di un errore nel tracciamento delle linee. All'Arrowhead Stadium di Kansas City il match, che vede out Weah per squalifica e Bielsa schierare i titolari per chiudere a punteggio pieno, è vibrante. La Celeste sfiora la rete dopo la mezz'ora con Nandez e il suo pallonetto, ma Ream salva sulla linea. La ripresa è bloccata, con Nunez sottotono e l'Uruguay che fornisce la sensazione migliore, fino alla rete decisiva. Si tratta del momento che cambia per sempre la sfida, perché la reazione statunitense è pressoché nulla. L'Uruguay chiude con nove punti, vince il girone C a punteggio pieno e aspetta la seconda del gruppo D: la deciderà, a meno di sorprese, la sfida tra il Brasile e la Colombia. Eliminati gli Stati Uniti, che si sono rapidamente sgonfiati dopo il successo con la Bolivia: molto deludente la loro prestazione in casa, così come quella di (quasi) tutte le formazioni Concacaf. Canada e Panama, le meno pronosticate, potrebbero essere le uniche rappresentanti nord-centroamericane agli ottavi.

BOLIVIA-PANAMA 1-3

Panama doveva vincere per evitare brutte sorprese e mantenere il suo secondo posto nel girone, e non sbaglia un colpo. A Orlando arriva infatti una rotonda vittoria per 3-1 contro la Bolivia che, pur segnando la sua prima rete, chiude il girone con zero punti. A lungo regna l'equilibrio, perché la fucilata sotto l'incrocio di Fajardo (22') viene pareggiata da Bruno Miranda al 69'. Con questo risultato i Canaleros sarebbero ugualmente qualificati per il contemporaneo svantaggio statunitense, ma nel finale dilagano: la frustrata di testa di Eduardo Guerrero (79') blinda il secondo posto, poi il tris di Yanis dalla distanza (91'). Panama vince 3-1 e festeggia una storica qualificazione ai quarti, frutto di una solidissima difesa e di una formazione ben costruita sulle ripartenze. Ora Brasile o Colombia per proseguire il sogno.

Vedi anche Calcio estero Copa America: doppietta Lautaro, Argentina a punteggio pieno