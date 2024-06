Pulisic on fire: debutto vincente per gli Usa sulla Bolivia. Assist per Weah

COPPA AMERICA

Grande perla dell'ex Chelsea che risponde a distanza all'interista Lautaro Martinez, anch'esso in gol all'esordio

© Getty Images È stato il milanista Christian Pulisic a prendersi la scena nella prima uscita degli Usa in Coppa America allo stadio di Arlington in Virginia. Con una bellissima rete dai 20 metri dopo appena tre minuti (suggerimento di Timothy Weah), il dieci a stelle e strisce ha messo in discesa la strada alla propria nazionale, alla fine vincente col punteggio di 2-0 con il raddoppio targato Folarin Balogun al 44' su assist dello stesso Pulisic. Da segnalare la presenza in campo del direttore di gioco italiano Maurizio Mariani.

Nell'altro match disputato nella notte italiana in Florida, l'Uruguay ha battuto Panama per 3-1. Le marcature della Celeste portano la firma di Maximiliano Araújo al 16', Darwin Nunez (85') e Matias Vina, ex Roma e Sassuolo, al 91'. Poi nel recupero la rete dei canaleros, con Michael Murillo.