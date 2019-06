Copa America: il Qatar rimonta 2-2, Paraguay beffato nel finale

16/06/2019

Al Maracanà di Rio de Janeiro va in scena uno spettacolare 2-2 tra Paraguay e Qatar, nella gara valida per la Copa America . Cardozo porta in vantaggio i sudamericani su rigore al 4’; Gonzalez trova la rete del raddoppio al 56’ con un gran destro preciso dalla distanza, ma i qatarioti non mollano il colpo e prima accorciano le distanze con un tiro a giro di Almoez (68’), poi pareggiano i conti meritatamente al 77’ con Khoukhi.

Esordio positivo del Qatar in Copa America dal punto di vista del gioco e del risultato, per un 2-2 più che meritato contro il Paraguay. Al 4’ l’arbitro punisce con un rigore il braccio largo di Correia sul tocco di testa di Bruno Valdez; Cardozo dal dischetto sceglie la soluzione potente e centrale col sinistro e porta in vantaggio il Paraguay. La sponda di testa di Valdez per Dominguez porta quest’ultimo a scagliare un destro che termina a lato di un soffio, ma il Qatar va vicinissimo al pareggio con un tap-in tentato al 16’ da Haydos che, sugli sviluppi di un corner, non trova la precisione. Poco dopo Perez prova ad indirizzare all’angolino basso; Al Sheeb blocca la sfera comodamente. I qatarioti sfiorano nuovamente l’1-1 nel finale di primo tempo in due circostanze: prima con un salvataggio di Alonso sulla conclusione a botta sicura di Hatim, poi con un destro centrale da ottima posizione di Ali parato in qualche modo da Fernandez. A inizio ripresa il Var annulla la doppietta di Cardozo per fuorigioco ma, dopo pochi minuti, la formazione sudamericana trova comunque il 2-0 grazie a un destro splendido dalla distanza di Gonzalez (entrato in campo all’intervallo al posto di Perez) che si spegne nell’angolino basso. Il Qatar accorcia le distanze a metà esatta del secondo tempo: accelerazione di Salman che porta all’esecuzione meravigliosa di Almoez Ali con un destro a giro che si spegne sotto l’incrocio dei pali, favorito anche da una deviazione. Poi, al 77’, arriva il meritato 2-2 a opera di Khoukhi, che sfrutta l’assist di Afif e pareggia con un destro non proprio irresistibile che si insacca comunque alle spalle di Fernandez. Buona la prima per i qatarioti, che mercoledì affronteranno la Colombia.