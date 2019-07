Copa America: il Perù batte il Cile e raggiunge il Brasile in finale

04/07/2019

Il Cile è campione in carica della Copa America, eppure per un’ora abbondante è il Perù a giocare un calcio da grande squadra. La formazione di Gareca sposta già nel primo tempo la partita dalla propria parte approfittando di un Cile non all’altezza della situazione, soffre nella ripresa, salvato da un palo e dalle parate di Gallese, prima di togliere qualunque speranza alla Roja con il terzo gol che arriva alla fine di un’azione dal puro sapore di football. Calcio che Gareca ha sempre provato a giocare con attitudine e idee chiare con il suo Perù che contro il Cile inizia subito molto bene. Dopo un paio di minuti Arias già trema perché Cueva non va molto lontano dalla porta cilena. La squadra di Rueda prova a rispondere con Aranguiz, ma al 21’ si trova a rincorrere nel punteggio: Carrillo allunga di testa un cross dalla destra, dietro di lui c’è Flores che con il mezzo esterno sinistro manda il pallone sul palo lontano, imprendibile per Arias. Perù caricato dal gol del vantaggio, Cile senza reazione che prima dell’intervallo finisce ancora sotto. Al 38’ Arias si avventura sull’esterno in un’uscita con poco senso, Carrillo mette all’indietro un pallone alto che Yotun stoppa con il petto e con il sinistro infila nella porta vuota nonostante il tentativo di opposizione della difesa cilena.



Secondo tempo in cui il Cile si scuote e cerca di rientrare il prima possibile in partita. Al 51’ Edu Vargas si avvita di testa e cerca di mettere il pallone sul secondo palo, trovato però letteralmente con Gallese che può solo guardare e sperare. Il portiere del Perù diventa poi il protagonista della sfida, respingendo i tentativi cileni di Beausejour, ancora Vargas e di Alexis Sanchez. Al 91’ arriva quindi il sigillo finale sulla sfida di Guerrero, simbolo del Perù: altra azione tutta palla a terra della squadra di Gareca che muove il pallone evitando con apparente leggerezza e semplicità la pressione cilena, passaggio verticale di Tapia per Guerrero che controlla, accomoda per terra Arias e appoggia con facilità in porta il 3-0 per il Perù. Il Cile avrebbe la possibilità prima del fischio finale di mettere almeno un punto sul proprio tabellino perché al 94’, dopo revisione al VAR, il direttore di gara assegna un calcio di rigore per un intervento di Abram su Aranguiz. Si presenta Vargas che sceglie di provare il cucchiaio, Gallese però non si muove e blocca senza problemi il pallone, concludendo come meglio non potrebbe una gara su cui c’è anche il suo marchio. Il 22 giugno Perù-Brasile era finito con un netto 5-0 in favore dei brasiliani, nella finale di domenica Gareca sogna di prendersi la più dolce delle rivincite. Per il Cile invece ci sarà la finalina contro l’Argentina, eliminata dal Brasile nell’altra semifinale.